Амман, 21 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель совершила официальный визит в Иорданию, являющуюся одной из крупнейших стран, принимающих мигрантов, сообщает 21 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Выступая перед студентами Немецкого иорданского университета она обошла стороной тему миграции, однако подчеркнула, что Германия должна оставаться страной открытой для всего мира.

Напомним, Ангела Меркель является сторонником открытой миграционной политики для Германии, однако за подобную позицию она подвергается критике со стороны союзников в коалиционном правительстве.