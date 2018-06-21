Детройт, США, 21 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Компания Jeep опубликовала технические характеристики нового Jeep Renegade 2019, автомобиль получил новый дизайн и ряд новых двигателей, об этом 20 июня сообщил портал Motor1.

Geologik Jeep Renegade

Базовый вариант кроссовера будет оборудован 1-литровым бензиновым мотором мощностью 120 л.с. Также в моторной гамме присутствуют 1,3-литровый двигатель, мощность которого составляет 150 л.с. или 180 л.с. в зависимости от версии. Что касается дизельных моторов, то покупателям будут доступны силовые установки мощностью 120 л.с., 140 л.с. или170 л.с.

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Напомним, Jeep хочет выпустить новый Renegade на рынок США в сентябре 2018 года. Этот субкомпактный кроссовер компания впервые показала широкой публике на автосалоне в Женеве в марте 2014 года.