Калининград, 21 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Калининграде начался ремонт главной сцены областного драматического театра — впервые за 58 лет со времени восстановления здания.

Dramteatr39.ru Ремонт сцены в драмтеатре в самом разгаре

«Старый планшет уже разобран. Завезено более 400 кв. метров нового покрытия из орегонской сосны», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова.

Сценическая коробка должна преобразиться уже к сентябрю 2018 года. Всего на ремонт планшета сцены областным правительством выделено 11 млн. рублей.

«Мы еле укладываемся в смету. С тех пор, как составлялась заявка, курс валют вырос. При этом требует замены и врезной поворотный круг сцены. Когда наш самый большой театр региона принимает гастролеров, нам стыдно, что круг не программируется, а управляется с помощью такой-то матери», — рассказал заведующий постановочной частью театра Илья Полуянов.

Открытие обновленной сцены планируется 22 сентября, когда в драмтеатре стартуют гастроли Забайкальского краевого драматического театра из Читы.

По словам художественного руководителя калининградской драмы Михаила Андреева, для зрителей готовится сюрприз.

«Это будет исторический момент. Наконец-то мы сможем гарантировать, что балерины не споткнутся, танцуя, как на стиральной доске, и театральный станок не провалится, что было на наших «Маленьких трагедиях», — прокомментировал худрук. — Такие идеальные планшеты, собранные по современным технологиям, уже есть в российских театрах федерального значения. Я искренне рад, что мы замахнулись на их уровень».

ИА REGNUM напоминает, что в разрушенном войной городе свой первый сезон Калининградский областной драматический театр открыл 6 ноября 1947 года спектаклем по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города».