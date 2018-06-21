Ярославль, 21 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники «Яргорэлектротранса» сделали необычную зеленую подсветку лесополосы вдоль трамвайных путей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯрГорЭлектроТранс Так выглядит участок трамвайного пути

Использование общественного электротранспорта — это реальная возможность снизить нагрузку на городскую экологию, считают на предприятии.

Недавно на территории трамвайного депо работники «Яргорэлектротранса» посадили яблоневый сад и множество деревьев и кустов. А дополнением послужила зеленая подсветка лесополосы перед зданием управления, которая придала этому участку путей сказочный вид.

Так что теперь пассажиры, которые вечером едут на трамвае в Дзержинский район или из него, попадают в «зеленую полосу».