Красноярск, 21 июня, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае 22 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 22 лесных пожара. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Казачинском, Тасеевском, Нижнеингашском и Ермаковском районах на площади 3 652 га. В тушении принимают участие более 450 человек с использованием 15 единиц техники.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По оценкам специалистов, наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Северо-Енисейском и Кежемском районах. В Богучанском районе введён режим ЧС. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

По информации минлесхоза, в Эвенкийском и Туруханском районах края в зоне контроля действуют 53 пожара на площади 53 923 га. Очаги возгораний контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга. Краевые власти уверяют, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, 20 июня по состоянию на 16:00 (местн.) в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 2 456 га. В зоне контроля в Эвенкийском и Туруханском районах действовали 47 пожаров на площади 40 848 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 20 апреля в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.