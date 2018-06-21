Якутск, 21 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Участие в предварительном голосовании «Единой России» простых граждан не решает, кто будет баллотироваться на выборы от партии. К такому выводу пришёл политолог Андрей Данилов, ознакомившись с заменами кандидатов от ЕР, победивших в апрельском праймериз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Взгрели

Имена тех, кто будет баллотироваться в депутаты Госсобрания Якутии от «Единой России», переписали в шести одномандатных округах — Центральном, Даркылахском, Вилюйском, Чурапчинском, Арктическом и Томмотском.

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«Этот праймериз — фикция, которая только для ЕР, — считает Андрей Данилов. — Это чисто внутрипартийное мероприятие, и участие в нём простых граждан не решает ничего, никакой роли не играет. Тех, за кого люди проголосовали, легко убрать на партийном уровне и заменить более нужными или денежными кандидатами. Праймериз вообще бесполезен, ЕР для себя сама выкопала яму и теперь тратит на него столько сил и денег, а после — итоги переигрывают. Поэтому смысла в этом мероприятии, как я уже множество раз говорил, нет».

Политолог предполагает, что замены избранных жителями республики кандидатов от «Единой России», победивших в предварительном голосовании, вполне могут происходить с нарушением партийного устава.

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«В принципе, если найдётся человек, который пожалуется в центральный аппарат партии, региональное отделение Якутии могут взгреть за нарушение партийных норм», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном округе участвовать в выборах передумал победивший в праймериз спикер гордумы Якутска Александр Саввинов, а в Даркылахском вообще случился массовый исход кандидатов. Там в избирательной компании передумали участвовать сразу пять человек: действующий депутат Госсобрания Андрей Акимов, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семён Матвеев, заместитель главного инженера АО «Водоканал» Василий Севергин, разнорабочий ИП «Алексеев А. Н.» Сергей Руднев и водитель-экспедитор этой же компании Максим Владимирцев. Вместо них баллотироваться от ЕР теперь будет вообще не участвовавший в апрельском предварительном голосовании директор «Якутскэнерго» Александр Слоик.

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В Вилюйском округе передумал выдвигаться в депутаты победитель праймериз, деятель культуры Андрей Борисов, назначенный советником республики. В Чурапчинском вместо победившего главы Чурапчинского наслега Степана Саргыдаева будет баллотироваться освобождённый неделю назад от должности министра спорта республики Михаил Гуляев. Это притом, что второе место по одномандатному округу на предварительном голосовании занял начальник МБУ «Управления муниципальным имуществом и дорожным фондом» МО «Чурапчинский наслег» Владимир Барашков.

Странная ситуация и в Арктическом округе. Там на праймериз победил директор ООО «Янзолото» Иван Ребров, а на втором месте был вице-спикер Госсобрания Анатолий Добрянцев, но, несмотря на это, партия решила выдвинуть уволенного в 2014 году с должности заместителя председателя комитета по размещению госзаказов Владимира Черноградского.