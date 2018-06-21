Минск, 21 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба белорусского лидера. Роль Хана в нормализации отношений Белоруссии и Евросоюза высока, заявил Лукашенко на встрече с еврокомиссаром. Он также отметил, что видит торгово-экономические отношения основой партнерства Минска и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии одобрил процесс приватизации белорусской госсобственности, заявив, что «мы не против приватизации». Либерализация Белоруссии идет полным ходом, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активно поддерживает перспективные с его точки зрения проекты.

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