Калининград, 21 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 21 июня, ожидаются природные катаклизмы. Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня в регионе пройдет гроза, местами возможен град.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Калининградской области обратилось к горожанам с азами безопасного поведения во время грозы. В частности, рекомендовано не звонить по телефону во время грозы.

«Если нужно вызвать службы экстренной помощи — говорите ёмко и как можно короче», — подчеркнули в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз стихия прокатилась по Калининграду в сентябре 2017 года. Тогда ветер, достигавший 25 м/c повалил 34 дерева. Одно из них упало на территории детского сада в Калининграда.