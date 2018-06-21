Москва, 21 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Закон об исключении некоторых видов бизнеса из обязательного использования контрольно-кассовой техники (ККТ), Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

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С 1 июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в торговле, должны использовать ККТ с автоматической онлайн-передачей данных в налоговые органы.

Между тем, согласно принятому закону, применять такую технику можно будет не всем. Так, например, не придется использовать ККТ при торговле на борту самолета, а также при оплате поездок пассажиров в метро и другом транспорте с турникетами.

Кроме того, пользоваться ККТ при продаже товаров через торговые и вендинговые автоматы также не придется.

Освобождены от использования ККТ также правоохранительные органы, в том числе ФСБ, СВР и ФСО, а также банки. Контроль над работой таких структур уже сегодня находится на должном уровне и не требует дополнительных нововведений, отмечали авторы законопроекта в ходе его рассмотрения в Госдуме.

Не будут пользоваться ККТ также организации, которые взимают плату за использование парковочных мест.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам прописал, что от использования ККТ также будут освобождены государственные и муниципальные библиотеки при оказании различных непрофильных услуг — в частности, ксерокопировании.