Москва, 21 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Чтобы в России организовать официальную забастовку, нужно пройти через невыполнимые процедуры, которые фактически являются запретительными, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он 21 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вывод экспертов Росстата, отчитавшихся, что в январе-мае 2018 года в стране не зафиксировано забастовок.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Забастовщик

«Официальные забастовки практически не фиксируются, так как процедура их организации фактически является запретительной, и пройти её работник не в состоянии, — сказал Шеин. — Формально в год проходит 1−2 стачки. Росстат фиксирует только то, что осуществляется через предусмотренные законом процедуры. Реально в год проходит около 100−150 забастовок. Их число потихоньку повышается и колеблется в зависимости от ситуации на рынке труда».

При этом депутат отметил, что рост рабочего самосознания подтолкнули последние непопулярные инициативы правительства.

«Ситуация по трудовым конфликтам в основном обусловлена сбоями в заработной плате, — сказал Шеин. — Там, где есть сильные и системные профсоюзы — я имею ввиду не ФНПР, а свободные профсоюзы лётчиков, авиадиспетчеров, моряков — там система отстроилась за предыдущие 10 лет через очень жёсткое противостояние».

Шеин также обратил внимание на то, что профсоюзов в России не очень много, и охватывают они сравнительно небольшое количество рабочих

«ФНПР, по их оценкам, охватывает около 20 млн, — сказал Шеин. — Это включая весь бюджетный сектор и госслужащих. Если мы говорим про производство, то там цифра совсем иная. В Конфедерации труда России состоит около 700 тыс. человек».

Напомним, что Конфедерация труда России — это общероссийское профсоюзное объединение, по численности членов занимающее второе место после Федерации независимых профсоюзов России. Конфедерация была учреждена 12 апреля 1995 года, и в её создании участвовали такие профсоюзы как, Российский профсоюз докеров, Федерация профсоюзов авиадиспетчеров, Ассоциация лётного состава, Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, Независимый профсоюз горняков России, Российский профсоюз моряков и другие.