Москва, 21 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Закон о бюджете Пенсионного фонда на 2018 год Госдума приняла в третьем, итогом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Деньги. Фрагмент плаката

По расчетам правительства, доходы фонда в 2018 году окажутся меньше на 66,8 млрд рублей, чем предполагалось ранее. При этом также уменьшается трансферт в фонд из федерального бюджета — по итогам 2018 года он окажется на 68,3 млрд рублей меньше. Как объяснили в правительстве, такое снижение трансфертов будет компенсировано за счет средств, которые сохранились в бюджете фонда на начало 2018 года.

Вместе с тем, расходы ПФР тоже вырастут и окажутся больше запланированных на 92,2 млрд рублей. В результате, дефицита фонда достигнет 265,5 млрд рублей, что на 158,9 млрд рублей выше запланированных. Однако оставшихся в ПФР на начало 2018 года средств окажется достаточно для того, чтобы покрыть этот дефицит.