Москва, 23 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Логика, проявленная правительством Дмитрия Медведева при обосновании необходимости пенсионной реформы, многим представляется весьма сомнительной. Почему заявка на выполнение майских указов президента входит в противоречие с сутью предлагаемой реформы, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Конфедерация труда России» собрала уже более полутора миллионов подписей тех граждан РФ, кто не согласен с законопроектом правительства о повышении пенсионного возраста. Мнение граждан в данном вопросе совершенно ясно. Но существуют «объективные причины», выдвигаемые правительством в качестве аргументации своего решения. К сожалению, при ближайшем рассмотрении многие из утверждений в защиту пенсионной реформы не выдерживают никакой критики. Ни сравнение с 1970 годом, ни отсылка к опыту западных стран не могут быть соотнесены как таковые с нынешними российскими реалиями. А оправдание необходимостью воплощать в жизнь идеи президента Владимира Путина и вовсе выглядят совершенно несоответствующими ни задачам, ни предыдущим высказываниям членов правительства.

Для обеспечения прорывного развития логичнее увеличить производительность труда, занятость, создать новые источники благосостояния, причем все эти и другие полезные идеи высказывались на прошедшем недавно Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Зачем же было начинать с совсем противоположного?

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