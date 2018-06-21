Москва, 21 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Полубезработица охватывает около 20% трудоспособного населения Россия, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он 21 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о майском сокращении числа безработных. Если в апреле таких было 3 млн 712 тыс., то в мае их количество снизилось до 3 млн 608 тыс. человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Первое — это сезонность, — сказал Шеин. — К лету безработица всегда уменьшается. Летом начинаются сельхозработы и активизируются стройки. Соответственно, где стройки, там и грузоперевозки. Летом испокон веков в рамках сезонных циклов безработица меньше, чем в холодные периоды года. Второе, мы можем говорить о колебании, но не можем говорить о масштабах, по одной простой причине — российские методики оценки безработицы некорректные. Более корректна, скорее, социология. По данным ВЦИОМ, каждый десятый гражданин РФ трудоспособного возраста заявляет, что у него нет работы. И каждый десятый говорит, что он работает по неполному графику, по неполной рабочей модели. Полусезонно. Иными словами, либо отсутствие занятости, либо неполная занятость. Это полубезработица, и она охватывает порядка 20% от работоспособного населения страны».

Напомним, что, по свежим данным Росстата, в январе 2018 года в России насчитывалось 2 млн 918 тыс. безработных. В феврале их количество снизилось до 3 млн 808 тыс. В марте этот показатель оставался на прежнем уровне, а в апреле снова пошел вниз, достигнув 3 млн 712 тыс.

«В мае 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда), — уточняет Росстат. — При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице».