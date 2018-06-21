Москва, 21 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому граждане смогут выбрать дату и время госрегистрации брака, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

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Гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак.

Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием портала госуслуг, отмечают авторы.