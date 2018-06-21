Киев, 22 июня, 2018, 01:19 — ИА Регнум. На Украине одновременно растет импорт угля и минэнерго рассказывает, как будет сокращать зарубежные закупки угля в пользу собственной добычи. Только за первые пять месяцев текущего года Украина ввезла 9,24 млн тонн угля, что на 42,9% выше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Как складывается ситуация с углем на Украине, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Под занавес прошлого года стало известно, что бывший глава «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич и его партнёры наладили поставку на Украину российского угля, привезя только за два месяца 45 000 тонн. Недавно к этим сведениям добавилась информация о том, что компания, которая принадлежит Зиневичу и его партнерам, купила в России две шахты, чья производительная мощность в сумме составляет 1,6 млн тонн антрацита в год. С учетом того, что в текущем году планируется использовать не более 3 млн тонн антрацита, эти две шахты могут закрыть половину всей потребности страны. Но подключение к угледобыче бывших чиновников создает ожидания коррекции стратегии и увеличения квоты на антрацит. И дело не только в том, что там Зиневич сможет заработать, а в том, что добыча угля марки «Г» сокращается на протяжении 4−5 лет. За прошлый год в стране закрылись пять государственных шахт, а на увеличение добычи на оставшихся шахтах нужны деньги.

Более того, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, из 33 существующих на Украине госшахт сегодня не работает и половина. Кто виноват?

«Сейчас созданы две группы — группа сына Януковича, за ними стоит Насалик [министр энергетики — Ред.], и другая группа, где «смотрящий» Кропачев [которого называют «смотрящим» за угольной отраслью от Петра Порошенко — Ред.]. Министр сам связан с этими смотрящими. Эти группы равносильны, а люди, шахтеры, не получают зарплату и бастуют. Цель смотрящих — не заботиться о людях, а сесть на финансовые потоки от импортного угля и 20% забирать себе. Уголь получают из-за границы, деньги идут в офшоры», — рассказал Волынец в эфире «ГолосTV».

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