Москва, 12 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Исторически праздник сложился стихийно и никогда не учреждался на официальном уровне. Тем не менее с каждым годом всё больше авиакомпаний присоединяются к празднованию этой даты.

Цитата из х/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Стюардесса

Кому именно принадлежит идея учредить праздник и как давно он возник, точно не известно. Однако сама профессия бортпроводника появилась ещё 90 лет назад. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в обязанности которого входило обеспечение сервиса во время полета. Раньше этим занимался второй пилот, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Изначально функции бортпроводников выполняли только мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в США возникла идея нанять на работу привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал еще один довод в пользу женщин: они меньше весили, что имело большое значение для самолётов того времени.

Первой стюардессой в истории авиации стала Эллен Черч из штата Айова. В свой первый полет она отправилась в мае 1930 года по рейсу Сан-Франциско — Шайенн. Эллен окончила курсы медсестер и в частном порядке брала уроки управления самолетом. Это послужило решающим аргументом в ее пользу — девушка сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно Черч поручили набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс. Ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 кг. Стоит отметить, что строгие требования ко внешности и телосложению стюардессс сохранились и сегодня, хотя в значительной степени странсформировались.

В 30-е годы прошлого века в должностной инструкции было указано, что стюардессы должны приветливо встречать пассажиров, компостировать их билеты, взвешивать самих пассажиров и их багаж, а также заниматься его погрузкой и разгрузкой. Перед вылетом стюардессы должны были убрать в салоне и пилотской кабине, проверить, надежно ли прикреплены к полу пассажирские кресла, и при необходимости истребить мух. В полете стюардессы обязаны были раздавать жевательную резинку, одеяла, тапочки, чистить ботинки пассажирам и убирать туалет. В местах промежуточных посадок бортпроводницы должны были носить ведра с топливом для заправки авиалайнера. Когда самолет прибывал в конечный пункт, стюардессы помогали наземному персоналу закатить его в ангар.

Девушки работали по 100 часов в месяц, получая $125. Boeing Air Transport принял стюардесс на работу с трехмесячным испытательным сроком, однако практика оказалась настолько удачной, что их не только зачислили в штат, но и решили в дальнейшем принимать на должность бортпроводников в основном женщин. Требования к претенденткам были следующие: быть незамужними, иметь диплом медсестры, возраст — не старше 25 лет, вес — не более 52 кг, а рост — не выше 160 сантиметров.

Сегодня каждая авиакомпания выдвигает к претендентам на должность бортпроводника свои требования, однако существуют и общие правила. Претендент должен быть приятной внешности и с приятным тембром голоса, иметь плавную речь без дефектов и правильный прикус. Зрение должно быть корректируемым в пределах 20−30% или лучше.

Возраст кандидатов на место стажера варьируется от 19 до 29 лет. В некоторых компаниях возрастная планка колеблется от 18 до 24 лет. Вес должен соответствовать росту и медицинским нормам. Для молодых людей рост — от 170 до 190 сантиметров, для девушек — от 160 до 175 сантиметров.