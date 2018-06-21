Омск, 21 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Если врио губернатора Омской области Александр Бурков выиграет выборы главы региона в сентябре 2018 года, то он оставит своим представителем в Совете Федерации Елену Мизулину. Информация об этом появилась сегодня, 21 июня, в омских и федеральных массмедиа.

Dmitry Rozhkov Елена Мизулина

«Были сомнения, но всё же она остаётся, теперь точно», — цитирует слова источника, знакомого с ситуацией,РБК.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Елена Мизулина является представителем от исполнительной власти Омской области в Совфеде с сентября 2015 года. Соответствующими полномочиями её наделил Виктор Назаров, который в то время был губернатором Омской области.

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Назаров ушёл в отставку с должности омского губернатора в октябре 2017 года. Врио главы региона был назначен справоросс Александр Бурков. Выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Справка: Елена Мизулина родилась 9 декабря 1954 года. В 1977 году окончила юридический факультет Ярославского государственного университета. В 1983 году стала кандидатом юридических наук, в 1993 году — доктором юридических наук (по материалам официального сайта Елены Мизулиной).

Парламентской деятельностью Мизулина занимается с 1993 года. Была и сенатором, и депутатом Госдумы.