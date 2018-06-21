Орел, 21 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Орле определены специальные площадки для выгула собак. Изменения в правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел» накануне, 20 июня, одобрили члены комитета по ЖКХ горсовета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

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Теперь в правилах благоустройства будет регламентировано понятие «площадка для выгула собак», установлены требования к ее техническому обустройству, пространственные критерии в части минимального удаления от санитарных зон источников водоснабжения, расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров. Кроме того, прописаны и требования к самим площадкам: их покрытие должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных, а также удобное для уборки. Покрытие части площадки, предназначенное для владельцев собак, должно быть твердое или комбинированное. Сами площадки должны иметь высокое ограждение — не менее 1,5 метра.

Владельцам собак запрещен выгул питомцев на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, на детских и спортивных площадках, на площадках отдыха, в местах купания (на пляжах), в парках, скверах, садах, бульварах, набережных, на кладбищах, на территории объектов культурного наследия, а также в местах проведения массовых мероприятий. За нарушение требований придется заплатить штраф от полутора до двух тысяч рублей.

Окончательно утвердить изменения в правила благоустройства депутаты должны на сессии горсовета, она назначена на 28 июня.