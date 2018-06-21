Тегеран, 21 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) возможно увеличит объемы добычи нефти, чтобы насытить мировые рынки, после того, как с них уйдет Иран, сообщает 21 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Решение может быть принято уже завтра 22 июня на саммите стран ОПЕК. Доля Ирана, являющегося третьим экспортером топлива в организации, может упасть из-за новых санкций введенных со стороны Вашингтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году, по которой Тегеран в обмен на частичное снятие санкций обязывался заморозить свою ядерную программу.