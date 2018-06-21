Багдад, 21 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Федеральный суд Ирака признал не противоречащим конституции страны решение парламента о проведении ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Об этом сообщает телеканал Alsumaria News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Отмечается, что ранее иракские парламентарии поддержали решение о необходимости проведения ручного пересчета голосов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, комментируя ситуацию с выявленными нарушениями при голосовании, подчеркнул, что вынести решение о повторных выборах может лишь суд.

Напомним, 12 мая, впервые после освобождения страны от террористов прошли выборы в парламент Ирака. Согласно опубликованным результатам голосования, победила в выборах коалиция кандидатов во главе с известным шиитским религиозным деятелем Муктада ас-Садром.

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