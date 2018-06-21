Казань, 21 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Несмотря на то, что испанская сборная одержала победу над командой Ирана, главного тренера сборной журналисты все же подвергли критике за выбор игроков, рассказывает 21 июня AMNA.

Adolfobrigido Фернандо Йерро

«Я — новый тренер, новый тренер национальной сборной. Вам стоит к этому привыкнуть», — сказал Фернандо Йерро в ответ на критику, добавив, что ответственность за выбор лежит на нем, и он будет делать его, смотря на общий ход команды на мундиале, а не на отзывы с пресс-конференций.

Напомним, после победы над Ираном у Испании 4 очка в двух играх, такой же показатель у Португалии. Следующая игра команды состоится против Марокко, 25 июня. Проигравший во вчерашней встрече Иран встретится в тот же день с Португалией.