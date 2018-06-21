Москва, 21 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Парламентские слушания, где предлагается обсудить проектировки федерального бюджета на 2019−2023 годы, Госдума может перенести. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, это следует из обсуждения календаря рассмотрения вопросов нижней палаты парламента на период с 3 по 27 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее предполагалось, что слушания состоятся 11 июля, однако на этот день парламентарии назначили дополнительную пленарное заседание.

Как вероятная дата проведения — 9 июля.

Вместе с тем Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Одновременно Госдума приняла постановление, где обозначила ключевые моменты при обсуждения проекта федерального бюджета на следующую трехлетку.

«В постановлении по принятию бюджета появились поручения, предусматривающие рассмотреть вопросы, связанные с социальной защитой Героев труда и полных кавалеров ордена Славы. Появились вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, оказанием помощи Новосибирску», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.