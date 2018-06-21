Сухум, 21 июня, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Двоим студентам Абхазского госуниверситета удалось спасти девушку, попавшую в водоворот, но они не смогли выбраться из воды сами. Их тела обнаружили позднее водолазы, сообщила 21 июня пресс-служба МЧС Абхазии.

Тим Хильдебрандт. Спуск в водоворот

Инцидент произошел в пригороде Сухума днем 20 июня. Бросившиеся на помощь подруге, молодые люди помогли ей выбраться на берег.

«К сожалению, ребята погибли. Их тела нашли рано утром водолазы в месте, где река Келасур вливается в море», — сообщил начальник пресс-службы МЧС республики Мизан Ломия.

Он не стал исключать, что причиной их гибели стал водоворот.

Читайте также: Ребенок утонул в Северной Осетии в водоеме, предназначенном для рыбалки