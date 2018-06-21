Якутск, 21 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) не будет повышать цены на бензин в ближайшее время. В этом заверил коммерческий директор компании Сергей Басалык, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Можем позволить себе сдерживать рост, поскольку используем собственное сырье для производства моторного топлива, — сказал Басалык в интервью ИА SAKHAPRESS. — У других представителей этого бизнеса такой возможности, к сожалению, нет. Остальные участники рынка закупают сырье на внешнем рынке, и, чтобы выжить, вынуждены повышать цены. Ситуация у нас другая. «ЯТЭК» не зависит от внешней конъюнктуры и внешнего рынка, поэтому, несмотря на повышение акцизов, сдерживаем цены на топливо».

Коммерческий директор компании также прокомментировал повышение цен на дизельное топливо, объяснив это тем, что ЯТЭК временно вынуждена его закупать, но вскоре снова вернётся к продаже топлива собственного производства. Сейчас компания ведёт работы по ремонту установки по производству дизельного топлива, закончить их планируют осенью.

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Слухи о шатком финансовом положении ЯТЭК Сергей Басалык опроверг, заявив: «Тот факт, что компания сдерживает рост цен на топливо и на фоне других крупных игроков рынка и может продавать топливо по прежней цене, свидетельствует об устойчивом положении и является показателем финансовой стабильности».

«Никаких проблем с производством и сбытом у «ЯТЭК» нет, мы как работали, так и работаем в прежнем режиме», — заверил коммерческий директор компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России наблюдается устойчивый рост цен на топливо. На Сахалине и Колыме стоимость бензина и «дизеля» зашкаливает. 18 июня на единственной коммерческой АЗС Шикотана стоимость литра АИ-92 составляла 68 рублей В посёлке Ягодное Магаданской области жители пожаловались на то, что дизельное топливо продают уже по цене 72 рубля за литр.

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