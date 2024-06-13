Тбилиси, 21 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой возмутило грузинскую оппозицию, которая тут же обвинила правительство Грузии в том, что в результате его неправильной политики вопрос Грузии на международной арене больше не актуален.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда официальный представитель страны-оккупанта хвалит правительство Грузии, это означает, что в результате политики правительства Грузии представители России и Запада на встречах на высшем политическом уровне вопрос Грузии больше не рассматривают, и когда лидеры США и ЕС встречаются с Путиным, этот вопрос они не затрагивают», — пояснил журналистам смысл заявления Захаровой депутат парламента от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

А бывшие соратники «Европейской Грузии» из фракции «Национального движения» не исключают, что отставка Квирикашвили с поста премьера была произведена по требованию России после его успешного визита в США.

«Заявление Захаровой свидетельствует о причастности России к изменениям в правительстве Грузии. Квирикашвили в ранге премьера последний визит нанес в США, а Россию всегда очень раздражают успешные примеры нашего сотрудничества с нашим стратегическим партнером. И изменения в правительстве Грузии, возможно, были благоприятны для России», — заявила представитель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Саломе Самадашвили телекомпании «Рустави-2».

С критикой оппозиции не согласен председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который считает, что правительство Грузии последние годы проводит правильную — прагматичную и основанную на национальных интересах Грузии — политику в отношении России, которая дала положительные результаты.

В интервью телеканалу «Дождь» Мария Захарова отметила, что в отношения между Грузией и Россией постепенно улучшаются и усилия обеих стран в этом направлении уже принесли позитивные результаты.

«Когда в 2012 году правительство «Грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, который принес всем известные позитивные результаты», — заявила Захарова.