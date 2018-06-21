Воронеж, 21 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Торжественная церемония выпуска курсантов Воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина состоится 23 июня на площади Ленина, в центре Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Mil.ru Курсанты Воронежской Военно-воздушной академии

В этом году выпускниками академии в общей сложности станут 1 тыс. 408 человек: 142 слушателя, 1133 лейтенанта, 31 адъюнкт. В числе тех, кто получит дипломы, и 102 офицера, представляющих вооруженные силы 18 иностранных государств.

Отметим, что в этом году диплом с отличием и медаль министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения» получат 57 выпускников. В целом же вуз с отличием закончили 186 человек.

После выпуска молодых офицеров ждет служба в Вооруженных силах РФ, а также в авиационных частях силовых структур и ведомств.

Отметим, что Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина была образована в 2012 году: вуз объединил ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Московская область) и Военный авиационный инженерный университет, на базе которого академия и работает.