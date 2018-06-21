Москва, 21 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, соответствующий документ опубликован 21 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов сменил в комиссии главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Кроме того, из состава выведены экс-помощник президента РФ Владимир Кожин и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Секретарем комиссии назначен помощник главы государства Юрий Ушаков, его заместителем — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал назначение бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса», который шесть лет лет занимался оборонной сферой и уделял большое внимание космической деятельности.

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