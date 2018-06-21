Саратов, 21 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Возгорание на закрытом полигоне у поселка Гуселка-2 в Саратовской области ликвидировано. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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«На полигоне (Гусельский полигон) ликвидированы открытые и скрытые очаги огня, завершены мероприятия по пресечению тления и задымления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за минувшую неделю пожарные ликвидировали горение мусора на территории в 5 га. Сигнал о возгорании свалки поступил 3 июня.

В настоящее время специалисты ведут полноценную рекультивацию территории бывшего полигона.

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