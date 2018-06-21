Сеул, 21 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Суд Южной Кореи признал незаконным убийство собак с целью употребления их мяса в еду, пишет газета Le Figaro 21 июня.

Alexis Собака

Это решение суда может стать первым шагом на пути к полному запрету употребления в пищу собачьего мяса, за который бьются защитники прав животных. Все больше и больше корейцев видят в собаках компаньона для человека, а не «потенциальную котлету» — особенно эта тенденция распространена среди молодежи. Вопрос употребления в пищу собачьего мяса находился в так называемой серой зоне права, запреты на жестокий забой собак распространялись только во время крупных международных мероприятий в стране, таких как зимние Олимпийские игры в Пхенчжане.

Фермеры возмущены предложением законопроекта правящей «Демократической партии» о полном запрете употребления собачьего мяса. В настоящее время в Южной Корее насчитывается 17 тыс. ферм, где разводят собак. Владельцы бизнеса не понимают, почему власти видят разницу между забоем коров или свиней и собак.