Манама, 21 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Известный шиитский священнослужитель шейх Али Салман, обвиняемый в шпионаже, был полностью оправдан судом Бахрейна, сообщает 21 июня Associated Press.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Оправданный

Салман возглавлял оппозиционную партию, решение суда по его делу стало редкой победой оппозиции королевства, в котором располагается пятый флот ВМС Соединенных Штатов.

Напомним, у власти в Бахрейне находятся представители суннитского меньшинства, в то время как большинство населения исповедуют ислам шиитского толка. Наличие в королевстве американской базы делают государство важным союзником Вашингтона в регионе, способным противодействовать угрозе, исходящей от Ирана.