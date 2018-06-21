Вашингтон, 21 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Реакция американской телеведущей Рейчел Мэддоу на сообщение об отъеме детей у мигрантов показалась пользователям соцсетей наигранной, попытавшейся заплакать журналистке предложили вручить премию Оскар. Фрагмент программы доступен для просмотра в YouTube.

Цитата видео YouTube пользователя Haber Videoları Слезы ведущей

В эфире MSNBC Мэддоу зачитывала материал о миграционной политике американских властей. Читая о том, как детей нелегальных мигрантов разлучают с родителями, ведущая усмехнулась, затем сделала паузу, будто сдерживая слезы, после чего снова засмеялась.

Некоторые зрители написали в Twitter, что поведение Мэддоу не было искренним.

«И Оскар достаётся…» — написал пользователь с ником bminoske.

При этом другие люди поддержали ведущую и отметили, что к подобным новостям нельзя оставаться равнодушными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий разлучать семьи нелегальных иммигрантов при задержании на границе США, когда есть возможность оставить родственников вместе. Одним из тех, кто подверг миграционную политику американских властей критике, стал папа римский Франциск.

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