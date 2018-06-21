Брюссель, 21 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Драма «Аритмия» Бориса Хлебникова попала в конкурсную программу Брюссельского международного кинофестиваля BRIFF, об этом 21 июня сообщило агентство «Говорит Москва».

Цитата из х/ф «Аритмия». Реж. Борис Хлебников. 2017. Россия Момент истины

Отмечается, что «Аритмия» будет соревноваться за главный приз с 11-ю картинами режиссёров из разных стран мира. Ранее лента получила гран-при кинофестиваля «Кинотавр». Она также участвовала в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Золотой орёл».

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Напомним, фестиваль BRIFF начал свою работу 20 июня 2018 года, церемония закрытия пройдёт 30 июня. Главные роли в «Аритмии» исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачева.