Москва, 21 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Проведение митингов и других публичных мероприятий на частной территории по-прежнему требует согласования с властями, уточнил 21 июня Верховный суд России.

(сс) jarmoluk Правосудие

«Проведение публичного мероприятия… со свободным доступом на нее неопределенного круга лиц, не освобождает организатора от подачи уведомления о его проведении», — говорится в проекте постановления пленума ВС.

Вместе с тем, основания для отказа в проведении мероприятия могут возникнуть в случае, если заявку подает не организатор мероприятия, либо в случае, когда мероприятие запланировано в запрещенном месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пленум намерен разъяснить применение российского законодательства о проведении публичных мероприятий. Эта работа выполняется на основании поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания членов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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