Москва, 21 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант пенсионной реформы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жириновский

«За каждый год работы по выходу на пенсию человек получает 1 тыс. рублей. Отработал 20 лет — пенсия 20 тыс. рублей, отработал 40 — 40 тыс. рублей», — предлагает лидер ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение правительства повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 вызвало резонанс в обществе, эксперты фиксируют рост социальной напряженности.