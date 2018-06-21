Ярославль, 21 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля принял решение оштрафовать на 20 тысяч директора ОАО «Рыбинское УМСР» Евгения Сдвижкова за снос здания бывших складов купцов Дунаевых. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ольги Мазановой Так выглядело здание

Одноэтажный дом 1905 года постройки, расположенный по адресу ул. Некрасова, 44а — здание бывших складов купцов Дунаевых. В последние годы он использовался под офисы. Собственником этого здания являлось ОАО «Рыбинское УМСР», которое и снесло его в январе 2018 года.

Поскольку здание построено до 1957 года, оно является историческим и снести его можно только с разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, но рыбинское предприятие такого разрешения не получало.

Прокуратура Кировского района Ярославля посчитала, что ОАО «Рыбинское УМСР» может понести ответственность согласно статье 7.14. Кодекса об административных правонарушениях. В ней прописано наказание за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

Прокуратура района возбудила административное дело и обратилась в Кировский суд. Судья Елена Логвинова приняла решение оштрафовать директора ОАО «Рыбинское УМСР» Евгения Сдвижкова на 20 тысяч рублей. Это минимально возможная сумма для этой статья. Максимальная — 300 тысяч.