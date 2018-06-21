Вашингтон, 21 июня, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов Америки разработало план действия для защиты Земли от астероидов, об этом говорится в опубликованном документе Национального совета по науке и технике, действующего при Белом доме.

NASA's Marshall Space Flight Center Пояс астероидов

В данный план действий входят пять стратегических целей, в том числе совершенствование технологий по обнаружению потенциально опасных небесных тел, расширение международного сотрудничества по этому вопросу, а также отработка действий при столкновении астероида с Землей.

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При этом специалисты NASA отмечают, что вероятность столкновения небесных тел с Землей очень низкая. Однако ученые заявили, что обнаружили порядка 95% всех околоземных объектов, имеющих габариты в один километр и более, которые потенциально могут вызвать «глобальную катастрофу при столкновении с Землей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее астрономы из Великобритании обнаружили около Юпитера астероид 2015 BZ509, прилетевший в Солнечную систему из межзвёздной среды. По их словам, если бы он образовался в Солнечной системе, он должен был бы вращаться вокруг Солнца так же, как и другие небесные тела.

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