Барнаул, 21 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Вторая волна паводка в Алтайском крае всё ещё осложняет жизнь жителей барнаульского посёлка Затон: уровень воды в Оби на 22 сантиметра превышает критическую отметку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

На сегодняшний день, 21 июня, подтопленными в посёлке остаются 22 приусадебных участка. В некоторых местах вода подошла вплотную к жилым домам, однако сами строения не пострадали, отмечает ГТРК «Алтай».

По словам начальника территориального управления микрорайона Затон Вадима Чутчева, на протяжении последней недели в верховьях Оби и Бии наблюдается снижение уровня воды. Это даёт надежду, что и в Барнауле ситуация с паводком постепенно нормализуется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вода в Затон пришла 14 июня. Тогда уровень воды в Оби составил 538 см над нулем водомерного поста. До критической отметки подтопления Затона осталось два сантиметра, но этого уровня уже хватило для потопления проезда Кольцова и улицы Судовой.