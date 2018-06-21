Курган, 21 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Курганской области поднята волна митингов, одиночных и групповых пикетов против повышения пенсионного возраста. На 1 июля 2018 года запланированы акции протеста КПРФ, межрегиональной организации «Правозащитный центр «Свобода» и Общероссийского общественное движения «За права человека», сообщили корреспонденту общественники Кургана и Шадринска.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган. Реалии

«Одиночные пикеты мы проводим ежедневно. Подали заявку на митинг 1 июля. Ждём решения. Будут использоваться все законные методы протеста против антинародных манёвров правительства», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM второй секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов.

«Правозащитный центр «Свобода» и движение «За права человека» подали заявку на проведение митинга в Шадринске также на 1 июля 2018 года.

Курганские профсоюзы пока «пишут письма» губернатору Курганской области Алексею Кокорину и председателю Курганской областной думы Дмитрию Фролову с просьбой выступить за отзыв законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Напомним, данный законопроект внесён в Госдуму РФ на рассмотрение 16 июня 2018 года. В случае его принятия, мужчины к 2029 году будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 —в 63 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможный «пенсионный манёвр» вызвал полярные мнения среди граждан России. Одна сторона апеллирует к положительному опыту других стран, где давно произошло повышение планки выхода на пенсию. Другая, самая активная, выступает резко против, приводя не менее весомые аргументы, главный из которых — «не доживём».

Сторонники манёвра считают, что повышение пенсионного возраста позволит гражданину дольше сохранять за собой рабочее место, ибо многие работодатели настроены на увольнение именно пенсионеров. Также они отмечают. что этот путь прошли все развитые страны. А Россия — последняя из стран СНГ, которая поднимает пенсионный возраст.

Наконец, сторонники манёвра отмечают, что в некоторых странах миллионы пожилых людей вообще живут без пенсий. Их содержат дети и внуки.