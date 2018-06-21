Донецк, 21 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Позиции Донецкой Народной Республики были обстреляны из минометов и гранатометов со стороны боевиков ВСУ пять раз за минувшие сутки, сообщила 21 июня пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Thomas Leth-Olsen Нарушитель

В сообщении отмечается, что стрельба велась в направлении Донецка, Горловки и Мариуполя из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов РПГ/СПГ и легкого стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина, Зайцево), Ясиноватая (Васильевка), Безыменное (Ленинское)», — пояснили в СЦКК.

В результате обстрелов получил ранения головы, плеча и грудной клетки житель Горловки. Он доставлен в больницу, ему оказана медпомощь.