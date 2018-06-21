В Переславле Ярославской области на пляже ввели «экологический сбор»
Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Несколько дней назад переславцы узнали, что парковка у городского пляжа стала платной — некие люди перегородили въезд и стали предлагать желающим припарковаться заплатить по 100 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ни вывески, ни прейскуранта, ни кассового аппарата на парковке нет. Деньги за стоянку машин начали брать в воскресенье, 17 июня, когда в Переславле состоялся этап кубка России по триатлону, и в город приехали участники соревнований из разных городов. Они сообщили, что за место на парковке у городского пляжа им пришлось заплатить по 100 рублей. При этом ни квитанций, ни чеков парковщики не выдавали.
С понедельника, 18 июня 2018 года, деньги стали брать со всех желающих припарковать машину на стоянке у городского пляжа. В социальных сетях переславцы стали высказывать возмущение происходящим:
«Мы после работы-садика приезжаем выкупаться-погреться на час-полтора от силы, иногда и на минут 40, если время поджимает. И за это отдай каждый день 100 рублей? Или мне с двумя детьми-детсадовцами и вещами топать до пляжа от разрешённого бесплатного места за тридевять земель?», — пишет Анастасия Карлаш в группе «Подслушано в Переславле».
«Только хотел написать об этом безобразии! Все-таки по какому праву городскую стоянку сделали платной? Администрация города куда смотрит? Или нас совсем отсюда выжить решили?», — написал Александр Кулагин в той же группе в социальной сети Вконтакте.
ИА REGNUM обратилось за комментарием в администрацию Переславля-Залесского:
«Городской пляж передан в аренду по краткосрочному договору на один месяц компании «Мясной Дом Велес». Эта организация должна следить за чистотой и безопасностью, обследовать акваторию, обустроить детский пляж, обеспечить присутствие спасателей. Территория стоянки у пляжа также передана в аренду этой организации. Право вести коммерческую деятельность арендатору никто запретить не может. Арендатор вправе использовать территорию и получать прибыль, поскольку он тоже несет затраты по содержанию пляжа и платит арендную плату. Отсутствие чеков и кассы мы проверим — отчетность, конечно, должна быть. Администрация не может постоянно контролировать все организации, действующие на территории города. По истечении месяца компания, взявшая пляж в аренду, придет к пониманию — выгодно ей заниматься этой деятельностью или нет. Если да, то администрация объявит аукцион на право заключения договора аренды, в противном случае пляж официально открыт не будет, поскольку в городском бюджете средств на содержание пляжа в этом году нет», — пояснил советник главы Переславля-Залесского Алексей Беляков.
Официально городской пляж в Переславле еще не открыт. 18 июня, по информации на сайте администрации, состоялся комиссионный осмотр пляжа, после чего компании-арендатору было выдано предписание устранить выявленные нарушения. Приемка пляжа должна пройти 21 июня 2018 года.