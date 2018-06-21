Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Несколько дней назад переславцы узнали, что парковка у городского пляжа стала платной — некие люди перегородили въезд и стали предлагать желающим припарковаться заплатить по 100 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление на пляже

Ни вывески, ни прейскуранта, ни кассового аппарата на парковке нет. Деньги за стоянку машин начали брать в воскресенье, 17 июня, когда в Переславле состоялся этап кубка России по триатлону, и в город приехали участники соревнований из разных городов. Они сообщили, что за место на парковке у городского пляжа им пришлось заплатить по 100 рублей. При этом ни квитанций, ни чеков парковщики не выдавали.

Объявление на пляже

Пляж

С понедельника, 18 июня 2018 года, деньги стали брать со всех желающих припарковать машину на стоянке у городского пляжа. В социальных сетях переславцы стали высказывать возмущение происходящим:

«Мы после работы-садика приезжаем выкупаться-погреться на час-полтора от силы, иногда и на минут 40, если время поджимает. И за это отдай каждый день 100 рублей? Или мне с двумя детьми-детсадовцами и вещами топать до пляжа от разрешённого бесплатного места за тридевять земель?», — пишет Анастасия Карлаш в группе «Подслушано в Переславле».

«Только хотел написать об этом безобразии! Все-таки по какому праву городскую стоянку сделали платной? Администрация города куда смотрит? Или нас совсем отсюда выжить решили?», — написал Александр Кулагин в той же группе в социальной сети Вконтакте.

ИА REGNUM обратилось за комментарием в администрацию Переславля-Залесского:

«Городской пляж передан в аренду по краткосрочному договору на один месяц компании «Мясной Дом Велес». Эта организация должна следить за чистотой и безопасностью, обследовать акваторию, обустроить детский пляж, обеспечить присутствие спасателей. Территория стоянки у пляжа также передана в аренду этой организации. Право вести коммерческую деятельность арендатору никто запретить не может. Арендатор вправе использовать территорию и получать прибыль, поскольку он тоже несет затраты по содержанию пляжа и платит арендную плату. Отсутствие чеков и кассы мы проверим — отчетность, конечно, должна быть. Администрация не может постоянно контролировать все организации, действующие на территории города. По истечении месяца компания, взявшая пляж в аренду, придет к пониманию — выгодно ей заниматься этой деятельностью или нет. Если да, то администрация объявит аукцион на право заключения договора аренды, в противном случае пляж официально открыт не будет, поскольку в городском бюджете средств на содержание пляжа в этом году нет», — пояснил советник главы Переславля-Залесского Алексей Беляков.

Официально городской пляж в Переславле еще не открыт. 18 июня, по информации на сайте администрации, состоялся комиссионный осмотр пляжа, после чего компании-арендатору было выдано предписание устранить выявленные нарушения. Приемка пляжа должна пройти 21 июня 2018 года.