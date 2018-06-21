Москва, 21 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвой Организации Объединённых Наций (ООН) и призвал международное сообщество решать проблемные вопросы сообща, а не в одностороннем порядке. Стенограмма выступления Лаврова на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем опубликована пресс-службой МИД РФ.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Совместный труд, он... объединяет!»

«Мы неизменно поддерживали ООН, поддерживаем и будем продолжать поддерживать эту уникальную универсальную организацию», — сказал российский министр.

Лавров также отметил, что влияние ООН в сфере урегулирования региональных конфликтов можно повысить, если «государства — члены ООН (будут) действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке».

Напомним, визит генсека ООН в Москву проходит 20−21 июня. Накануне Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, побеседовал с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и побывал на игре футбольных сборных Португалии и Марокко.

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