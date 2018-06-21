Москва, 21 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Решение о повышении пенсионного возраста давно назрело. Его, по идее, нужно было принять на несколько лет раньше. Вызвано такое решение тем, что необходимо сбалансировать численность пенсионеров и численность лиц, за кого выплачивается страховые взносы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

«Необходимость повышения пенсионного возраста и определенные предпосылки, конечно, есть. Другое дело, что есть детали, как проводить конкретно это повышение и какие меры надо предпринять, чтобы снизить возможные риски, которые будут с этим связаны. Это риск бедности, рост безработицы, прежде всего, среди людей старших возрастов, риски, связанные с тем, что может увеличиться количество пенсий по инвалидности, которые люди будут получать. Существуют и другие риски. Поэтому властям следует взвешенно предпринимать решения», — пояснил Горлин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»