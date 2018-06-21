Волгоград, 21 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. 22 июня Волгоградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест владельца лодочной станции по делу о столкновении баржи и катамарана на реке Волга. Об этом сообщили РИА Новости в областном суде.

Uq.edu.au Фемида

Источник агентства добавил, что адвоката владельца лодочной станции просит отменить постановление центрального районного суда об аресте своего подзащитного.

Напомним, директор ООО «Пристань» подозревается в том, что не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который не имел разрешения на перевозку людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2018 г. в Волгограде на реке Волге столкнулись баржа и катамаран. В результате инцидента погибли 11 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Крушение катамарана на Волге: задержан владелец лодочной станции

А также: Похороны погибших при крушении катамарана на Волге пройдут 13 июня