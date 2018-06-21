Багдад, 21 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Конституционный суд Ирака признал незаконным отмену голосов перемещенных лиц, а также курдских пешмерга на парламентских выборах, состоявшихся в мае 2018 года, сообщает 21 июня Al Arabia.

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Прошедшие выборы в стране выявили массу нарушений, что вызвало бурю возмущения со стороны политических сил, недовольных исходом голосования. Как следствие, часть бюллетеней пришлось пересчитывать вручную, однако итоги голосования отменены не были.

Напомним, на территории Ирака проживают порядка 60% населения, исповедующего ислам шиитского толка. 20% являются курдами и 20% суннитами. Подобная конфигурация приводит к тому, что шиитские политические силы обладают большей поддержкой со стороны граждан, что является источником конфликтов в стране.