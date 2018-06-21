Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Нападающий петербургского «Зенита» Евгений Валиев исключен из заявки российской сборной перед матчами отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Christopher Johnson Сборная России по баскетболу

Причиной исключения форварда стала травма ноги. Ранее Валиева внесли в резервный список российской сборной.

До 24 июня команда будет тренироваться в Новогорске, на 25 июня намечена контрольный матч со сборной Латвии в Риге.

29 июня сборной РФ предстоит отборочный матч с командой Бельгии в Антверпене, 2 июля баскетболисты встретятся со сборной Франции в Краснодаре. По итогам четырех туров отборочного турнира — две победы, два поражения — сборная РФ занимает второе место в группе Е.

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