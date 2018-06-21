Владимир Васильев: При ликвидации ветхого жилья в Дагестане цинично воруют
Махачкала, 21 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что при выполнении программы переселения граждан из аварийного жилья установлены серьезные нарушения. По его словам, в данной сфере циничным образом осуществляется воровство, об этом говорят факты, выявленные при проверке, проведенной по поручению правительства службой государственного финансового контроля, пишет РИА «Дагестан».
Ее руководитель Артур Муртазалиев в ходе рабочего совещания по ряду актуальных вопросов социально-экономического развития Дагестана доложил, что при реализации программы переселения из ветхого жилья в 2016—2017 годах был заключен муниципальный контракт с ООО «Гранит». Планировалось приобрести 430 квартир на сумму более 700 млн рублей. Однако контракт был заключен без конкурсных торгов, в итоге жилье приобреталось по цене 34,850 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб на сотни миллионов рублей.
Васильев потребовал проанализировать сложившуюся ситуацию, с тем чтоб исключить возможность работы чиновников, которые путают личные интересы с государственными.
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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил у генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина направить в республику специалистов, которые окажут помощь в завершении программы переселения граждан из ветхого жилья.