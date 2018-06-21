Махачкала, 21 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что при выполнении программы переселения граждан из аварийного жилья установлены серьезные нарушения. По его словам, в данной сфере циничным образом осуществляется воровство, об этом говорят факты, выявленные при проверке, проведенной по поручению правительства службой государственного финансового контроля, пишет РИА «Дагестан».

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Ее руководитель Артур Муртазалиев в ходе рабочего совещания по ряду актуальных вопросов социально-экономического развития Дагестана доложил, что при реализации программы переселения из ветхого жилья в 2016—2017 годах был заключен муниципальный контракт с ООО «Гранит». Планировалось приобрести 430 квартир на сумму более 700 млн рублей. Однако контракт был заключен без конкурсных торгов, в итоге жилье приобреталось по цене 34,850 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб на сотни миллионов рублей.

Васильев потребовал проанализировать сложившуюся ситуацию, с тем чтоб исключить возможность работы чиновников, которые путают личные интересы с государственными.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил у генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина направить в республику специалистов, которые окажут помощь в завершении программы переселения граждан из ветхого жилья.