Якутск, 21 июня, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Председатель контрольного комитета Госсобрания Якутии Александр Уаров и курировавший структуру регионального парламента по вопросами сельского хозяйства Дмитрий Саввин останутся под домашним арестом до 25 сентября. Якутский городской суд своим решением 20 июня продлил им избранную ранее меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

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В апреле, напомним, суд опасался, что Александр Уаров может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Однако депутат просил оставить его под наблюдением у себя дома, ссылаясь на состояние здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты были задержаны прямо во время заседания Госсобрания региона за получение взяток. По версии следствия, Александра Уаров получил 400 тыс. рублей, Дмитрий Саввин — 500 тыс. Деньги депутатам передал руководитель сельхозкомпании республики с просьбой пролоббировать увеличение её финансирования из бюджета.

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