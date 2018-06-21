Каракас, 21 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. 20 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал удвоить минимальный доход трудящихся на 103%, пишет газета Le Figaro.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Теперь минимальный доход составляет 5 196 000 боливаров, что эквивалентно $65 USD по официальному обменному курсу и всего $1,7 на черном рынке. Сюда входит заработная плата (3 млн боливаров) и ваучер на питание 2,196 млн.

Это уже четвертое повышение в этом году на фоне безудержной гиперифляции. Последнее повышение на 95,4% было 30 апреля. По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция к концу 2018 года составит 13 800%.