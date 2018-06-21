Ярославль, 21 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля объявило открытый конкурс на оказание услуг по разработке финансовой модели Карабулинской транспортной развязки с начальной ценой 10,5 млн рублей. Документация о конкурсе размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

Как пояснил источник в мэрии города, таким образом власти хотят выяснить, насколько привлекательным может быть строительство объекта для частного инвестора-концессионера. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году предполагалось построить развязку (приблизительной стоимостью 40 млрд рублей) за счет средств федерального бюджета, однако в итоге в федеральные программы развязка не попала.

В 2018 году губернатор Дмитрий Миронов заявил, что не исключает механизма концессии, который предполагает, что внутригородская развязка станет платной. Судя по размещенным документам, по этому пути власти и идут. Так, в частности, в ходе создания финансовой модели планируется «проведение опросов потенциальных пользователей с целью определения приемлемого размера платы за проезд по проектируемому объекту».

Также подрядчик, который создаст «финансовую модель» должен будет замерить транспортные потоки. Эти расчеты позволят понять, насколько привлекательным для концессионера может стать развязка и окупится ли масштабный проект. В «финансовой модели» должно быть представлено несколько инвестиционных механизмов, описаны риски, представлен план мероприятий.

Таким образом мы увидим, насколько схема с привлечением концессионера работает. Модель будет разрабатываться по методикам федерального дорожного агентства, что позволит надеяться на привлечение бюджетной составляющей. Все прежние наработки, которые делались по Карабулинской развязке, сейчас уже неактуальны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля.

Прежние наработки — это актуализация проекта развязки, который выполнялся в 2016 году. Проектирование велось по заказу того же «Агентства по муниципальному заказу». Аукцион стоимостью 250 млн рублей тогда выиграла московская компания «Горкапстрой». Удивительно, но эти работы, судя по заявлениям чиновников, были выполнены, но не оплачены из бюджета. Проект не прошел федеральную экспертизу, а это было необходимым условием муниципального контракта.

Сейчас в случае привлечения концессионера, проектирование, скорее всего, будет вестись уже за счет инвестора. Как говорит источник в мэрии, и в случае с созданием «финансовой модели» затрат бюджет Ярославля не понесет — эти работы будут оплачены за счет субсидии из областного бюджета. Именно правительство области и курирует вариант с привлечением концессионера к строительству Карабулинской развязки.

Чиновникам мэрии идея создания платной внутригородской развязки в городе с населением в 600 тыс человек не кажется фантастичной.

По крайней мере, мы поймем — похоронить проект окончательно или есть варианты строительства развязки. Должна быть поставлена жирная точка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM собеседник в мэрии города.

Планы по строительству Карабулинской развязки в Ярославле существуют с советских времен. Она должна разгрузить центр города от потоков транзитного транспорта, связав его северную и южную часть в объезд исторической части.