Вашингтон, 21 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Дональд Трамп уже подписал указ, запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов при задержании, однако критика, за последнее время становившаяся все яростнее, не утихает.

Портреты мигрантов на фоне американского флага

По мнению сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, еще ничего не кончено:

«Тысячи детей были оторваны от своих родителей, без планов их воссоединить, — написала политик в своем микроблоге, — и теперь Дональд Трамп хочет создать новые лагеря для содержания семей под стражей. Разделять детей (и родителей) недопустимо, но и бессрочное лишение семей свободы — жестоко и бесчеловечно».

Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи:

«Давайте не будем втягиваться в моральную воронку, в которой что-то меньшее, нежели дьявольское зло, является в чём-то приемлемым. Если новая политика оставит детей и родителей в клетках бесконечно, это лучше, чем если дети будут в клетках одни, но все еще нелегально и аморально».

К голосам критиков присоединяется и сенатор Берни Сандерс, рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе из всех независимых депутатов. Он выступал активным критиком происходящего с детьми нелегальных мигрантов, говоря, помимо прочего, что США «как самая могущественная нация на земле» посылает очень опасный сигнал другим странам, показывая, что подобное обращение с мигрантами допустимо. В ответ на подписанный Трампом указ Сандерс пишет у себя в соцсети:

«Распоряжение Трампа просто заменяет один бесчеловечный акт другим. В ответ на возмущение общественности его политикой разрыва детей с родителями на границе, эта администрация сочла адекватным ответом бессрочное содержание семей под стражей».

«Трамп думает, будто может выиграть голоса, показывая, как жесток он с этими маленькими детьми, разделенными на границе (с родителями). Что ж, это довольно жалко, и его политика должна потерпеть поражение».

«Из-за того, что американский народ заговорил, Трамп изменил свою политику отрыва детей от родителей и запирания их в изоляторах», — считает сенатор, добавляя, что новый установленный порядок идет не так далеко, как должен.

Напомним, ранее президент США подписал указ, предписывающий в случае совместного задержания семей нелегальных иммигрантов содержать их вместе «при наличии ресурсов».